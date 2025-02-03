«Проснулся от хлопка, все горит. Жесть» 1 3.02.2025, 12:37

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Очевидец рассказал об атаке ВСУ на завод «Газпрома».

В Астраханской области в ночь на 3 февраля зафиксирована атака беспилотников на один из крупнейших центров переработки газа в России. Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны и признаках возгорания на территории предприятия.

Очевидец комментирует: «Проснулся от хлопка, все горит. Жесть».

Сообщается, что БПЛА попали в три установки, завод остановлен. Сотрудников успели укрыть в бомбоубежище. Также был атакован газопровод.

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