«Проснулся от хлопка, все горит. Жесть»1
- 3.02.2025, 12:37
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Очевидец рассказал об атаке ВСУ на завод «Газпрома».
В Астраханской области в ночь на 3 февраля зафиксирована атака беспилотников на один из крупнейших центров переработки газа в России. Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны и признаках возгорания на территории предприятия.
Очевидец комментирует: «Проснулся от хлопка, все горит. Жесть».
Сообщается, что БПЛА попали в три установки, завод остановлен. Сотрудников успели укрыть в бомбоубежище. Также был атакован газопровод.