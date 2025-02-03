В Белостоке открыт сбор средств на сохранение могил белорусских деятелей культуры 3.02.2025, 12:49

Могила Николая Чернецкого. Белосток, Польша. 2024 год.

Фото: Общественная инициатива по защите могил беларусских деятелей в Белостоке / Telegram

Необходимо погасить задолженность и арендовать места на следующие 20 лет.

Белосток всегда был важным центром белорусской культуры в Польше. Здесь, на кладбище Всех Святых, покоятся деятели, посвятившие свою жизнь сохранению белорусского языка, традиций и идентичности. Чтобы сохранить могилы, необходимо погасить задолженность и арендовать места, где они похоронены, на следующие 20 лет. Если этого не сделать, места могут быть переданы под другие захоронения.

Белорусские активисты Белостока призывают всех, кому небезразлична белорусская история, поддержать сбор, чтобы сохранить память о выдающихся деятелях для будущих поколений.

«Сохранить могилы — значит сохранить нашу историю», — подчеркивают активисты.

Цель сбора средств — 2 650 €. За поддержку можно получить сувениры и даже попасть на специальную экскурсию.

Почему это важно?

Могилы на кладбище Всех Святых — это больше, чем просто захоронения. Это часть нашей национальной истории. Здесь покоятся люди, посвятившие свою жизнь служению белорусскому языку и традиционной культуре, такие как:

Кастусь Кислый — основатель хоров в Белорусском школьном обществе.

Лявон и Сергей Богуся — активные участники белорусского национального движения, посвятившие свою жизнь борьбе за независимость и сохранение культуры.

Николай Чернецкий — педагог, участник белорусского национального подполья.

Сохранение этих могил означает сохранение символов белорусской духовности, истории и культуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com