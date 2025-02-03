«В феврале я буду планировать бюджет абсолютно по-другому» 4 3.02.2025, 12:59

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иллюстративное фото

Семья из пяти человек решила тратить на продукты до 1000 рублей в месяц, что из этого вышло.

Семья белорусов из пяти человек в январе провела челлендж — решила проверить, хватит ли на покупку продуктов 1000 рублей. «Зеркало» узнало, чем же все закончилось.

Напомним, в семью из пяти человек входят трое взрослых — супружеская пара, мама мужа, а также двое детей. О том, на что они тратят деньги, в Instagram рассказывала мама малышей. Она отмечала, что раньше на продукты уходило примерно 2500 рублей в месяц, поэтому ограничение в 1000 рублей было для них настоящим вызовом.

В январе у старшего ребенка был день рождения, траты на него в челлендж не входили.

Семнадцатый день эксперимента белорусы закончили с суммой 410 рублей 68 копеек. На следующий день супруги решили не экономить и поехали в кафе, где заплатили 51 рубль 40 копеек. На 19-й день на рынке приобрели овощи и чай, за это отдали 28 рублей 20 копеек.

— Я поняла, что этой экономией загнала себя в какие-то рамки, от которых мне максимально некомфортно. В феврале я буду планировать бюджет абсолютно по-другому, — призналась блогерша.

Впоследствии женщина сообщала, что устала экономить. Она пришла к выводу, что 1000 рублей на их семью — очень маленькая сумма. К тому же на участницу эксперимента в комментариях свалилась волна хейта.

— Были мужчины, которые в своей жизни не зарабатывали 2500 рублей, они недоумевают, как может семья столько тратить на продукты. Также были женщины, которые зарабатывают меньше 1000 рублей, они тоже не понимают, как можно тратить 1000 рублей на продукты на семью.

К 22-му дню эксперимента женщина призналась, мол, не думала, что они продержатся так долго. Она вспоминала, что если бы еще в декабре ее спросили о цене на хлеб, курицу или апельсины, то она бы не смогла ответить — раньше никогда не смотрела на стоимость.

— Сейчас я и на цены, и на качество смотрю, а также планирую свою продуктовую корзину.

В последние дни месяца супруги ездили на большую закупку в «Грошык» и «Евроопт», общая сумма их трат составила 127 рублей 22 копейки. Потом они делали небольшие покупки в местном ларьке. Также ездили по городу по делам и тратили деньги на перекус.

К утру последнего, 30-го дня эксперимента, у семьи оставалось 9 рублей и 94 копейки, но еды у них почти не было, надо было делать большую недельную закупку. В этот день они оставили в магазине 262 рубля 98 копеек. В итоге в январе на продукты было потрачено 1253 рубля 4 копейки.

— Нам это далось очень сложно. Но я считаю, что мы справились. Сумма в два раза меньше, чем была раньше. Стало в разы меньше продуктов, которые мы выбросили, я помню все, что у нас испортилось, — резюмировала блогерша.

В комментариях она добавила, что практически все запасы продуктов были истрачены и «морозилка показала дно». Еще месяц — и холодильник можно было бы уже размораживать. Белоруска сообщила, что еще раз на такой эксперимент она точно не согласится — «не вывезет психологически». Но у нее есть другой план: раз в неделю она будет закупаться на 350 рублей, а походы в магазин «по мелочам» сократит до минимума.

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