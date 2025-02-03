Анджей Дуда: Вспомните времена, когда распался СССР 1 3.02.2025, 13:08

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Президент Польши призвал дать украинцам перспективу.

Окончание войны России против Украины может привести к всплеску международной организованной преступности.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times, которое было опубликовано в понедельник, 3 февраля.

Дуда выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу из Украины в Польшу и затронет также Западную Европу и США. Президент Польши сравнил ситуацию с Россией в начале 1990 годов — тогда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно набрали обороты бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

«Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — заявил Дуда.

По словам польского лидера, на «взрыв организованной преступности в Западной Европе и США» оказало влияние возвращение советских войск.

Дуда также подчеркнул, что Украине, в случае заключения мирного соглашения, необходимо будет оказать помощь в восстановлении экономики и «поддержания порядка и безопасности внутри страны».

«Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой», — сказал Анджей Дуда, добавив, что у многих людей, которые воюют с российскими оккупантами, «будут проблемы с психикой».

Кроме того, по словам президента Польши, многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и, вернувшись в свои родные города и села, они «найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив».

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