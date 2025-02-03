На тренировке в Ошмянах на ребенка упали футбольные ворота 4 3.02.2025, 13:13

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Мальчика госпитализировали.

В Ошмянах на 11-летнего мальчика во время тренировки по футболу упали незакреплённые переносные ворота. Ребёнок получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на представителя УСК по Гродненской области.

По его словам, инцидент произошёл днём 21 января на стадионе спортивной школы районного центра. Как установило следствие, металлические футбольные ворота, использовавшиеся на тренировке, не были надёжно закреплены. Когда мальчик повис на перекладине, они опрокинулись на него.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Она допросила тренера, руководство спортшколы и юных спортсменов. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята необходимая документация.

Следствие установило, что 47-летний тренер-преподаватель не проверил надёжность крепления и правильность установки спортивного оборудования перед началом тренировки, что является нарушением его должностных обязанностей. Также он не провёл инструктаж по технике безопасности.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК Республики Беларусь (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырёх лет или лишения свободы на тот же срок со штрафом, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью или без лишения.

Сейчас пострадавший ребёнок продолжает лечение в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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