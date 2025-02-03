Атака дронов ВСУ остановила один из крупнейших заводов «Газпрома»1
- 3.02.2025, 13:16
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Астраханский газоперерабатывающий завод — крупнейший производитель серы для взрывчатки.
Очередной налет украинских дронов на российские регионы привел к остановке одного из крупнейших заводов госкорпорации «Газпром».
Астраханский газоперерабатывающий завод, который выпускает бензин и дизтопливо, а также является главным в России производителем серы для взрывчатки, приостановил работу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, производственные процессы на предприятии, которое ежедневно перерабатывает более 8 тысяч тонн газового конденсата, были остановлены заблаговременно — до атаки, которая спровоцировала пожар. «Процесс остановки промысла прошел в штатном режиме, без угрозы жизни персоналу», — заявила пресс-служба Бабушкина. Сотрудников завода отправили в бомбоубежище, отмечает «ВЧК-ОГПУ».