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В Беларуси запретили китайские стулья

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  • 3.02.2025, 13:42
  • 3,086
В Беларуси запретили китайские стулья

Их признали опасными для здоровья.

Госстандарт нашел в белорусских магазинах небезопасную мебель. Проблемы с устойчивостью зафиксированы у двух моделей китайских стульев:

• EVERPROF модель FORM – при испытаниях стул опрокинулся при нагрузке 520 Н, хотя должен выдерживать не менее 600 Н.

• Breedge модель SHELL – при нагрузке 500 Н у стула оторвались ножки.

Обе модели не соответствуют требованиям по устойчивости и могут представлять опасность при использовании.

Их запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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