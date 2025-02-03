В Беларуси запретили китайские стулья 3 3.02.2025, 13:42

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Их признали опасными для здоровья.

Госстандарт нашел в белорусских магазинах небезопасную мебель. Проблемы с устойчивостью зафиксированы у двух моделей китайских стульев:

• EVERPROF модель FORM – при испытаниях стул опрокинулся при нагрузке 520 Н, хотя должен выдерживать не менее 600 Н.

• Breedge модель SHELL – при нагрузке 500 Н у стула оторвались ножки.

Обе модели не соответствуют требованиям по устойчивости и могут представлять опасность при использовании.

Их запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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