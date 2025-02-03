Рашисты не знают покоя 4 Андрей Лошак

3.02.2025, 13:47

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Сразу видно, готовятся к «мирной сделке».

Нормальные люди на выходных отдыхают. Встречаются с друзьями, гуляют с детьми, пьют, танцуют, любят, тупят в телефоне. Но рашисты не знают покоя.

В четверг ночью ВС РФ долбанули шахедом по жилому дому в Сумах. Были убиты сразу три пожилых семейных пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена. Также погибла 37-летняя женщина — мать 8-летний девочки, которая получила ранения, но выжила. 76-летнюю женщину зажало между плитами и она повисла вниз головой – есть видео, где она так висит в ночной рубашке и стонет (можете поискать, но лучше не надо). Ее каким-то чудом извлекли живой, вчера она умерла. Всего в результате этого удара погибло 11 человек.

В пятницу ночью зах**чили по охраняемому ЮНЕСКО историческому центру Одессы, изуродовав здания филармонии и гостиницы «Бристоль» – памятники архитектуры и гордость города. Чудом обошлось без жертв.

В субботу еб*нули высокоточными ракетами сразу по двум военным объектам. Первая прилетела в интернат в Судже, где находились десятки россиян, в основном стариков, в ожидании эвакуации. На данной момент подтверждена смерть 4 человек. Своих не бросаем. Вторая ракета прилетела в пятиэтажку в Полтаве. Погибло 14 человек, среди них 2 детей – 9 и 12 лет.

Ударно провела выходные моя родина. Поураганила, как выражается ее бессменный лидер. Сразу видно, готовится к «мирной сделке», укрепляет, так сказать, переговорные позиции. На фото – 9-летняя Соня из Полтавы. Убита вместе с родителями.

Андрей Лошак, «Фейсбук»

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