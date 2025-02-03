В результате взрыва в Москве пострадал бывший охранник Януковича
- 3.02.2025, 14:03
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Шкрябатовский оказался среди четверых раненых из-за взрыва.
В Москве во время взрыва в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» пострадал Сергей Шкрябатовский, который в 2014 году был охранником беглого президента Украины Виктора Януковича, пишет российское «Агентство» в понедельник, 3 февраля.
41-летний Шкрябатовский оказался среди четверых раненых из-за взрыва. Агентство. Новости показало фото, на которых его видно рядом с Януковичем в 2013—2014 годах.
По данным СМИ, Шкрябатовский, который имел российский и украинский паспорта, в последнее время жил в городе Балашиха в Московской области. Он является руководителем частного охранного предприятия «Арбат».
Напомним, еще один пострадавший во время взрыва, президент федерации бокса «ДНР» и создатель террористического батальона «Арбат» Армен Саркисян, скончался в реанимации одной из московских больниц.