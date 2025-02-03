Курс доллара в Беларуси достиг максимума за две недели
- 3.02.2025, 14:12
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Вырос сразу на 3 копейки.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 февраля курс доллара пошел в рост после прежнего снижения и увеличился сразу на 3 копейки. Доллар показывает максимум за последние две недели.
Зато курс евро снизился до минимума более чем за месяц. Уменьшился и курс российского рубля — он опустился до десятидневного минимума.
Итоги валютных торгов 3 февраля:
Доллар США: 3,4310 (+0,0307 / +0,90%);
Евро: 3,5300 (-0,0225 / -0,63%);
Российский рубль: 3,4319 (-0,0093 / -0,27%);
Китайский юань: 4,6607 (-0,0067 / -0,14%).