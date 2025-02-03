закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко рассказал о работе на российский ВПК

  • 3.02.2025, 14:22
  • 1,516
Лукашенко рассказал о работе на российский ВПК

Хочет поставлять «детали и сборочные единицы».

3 февраля на встрече в Минске с губернатором Хабаровского края РФ Дмитрием Демешиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь могла бы поставлять в российский регион «детали и сборочные единицы» для предприятий гражданского авиастроения и военно-промышленного комплекса.

«Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать», — цитирует диктатора его пресс-служба.

Свои частые встречи с российскими губернаторами Лукашенко назвал «хорошим знаком на перспективу».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов