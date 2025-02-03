Лукашенко рассказал о работе на российский ВПК 3.02.2025, 14:22

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Хочет поставлять «детали и сборочные единицы».

3 февраля на встрече в Минске с губернатором Хабаровского края РФ Дмитрием Демешиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь могла бы поставлять в российский регион «детали и сборочные единицы» для предприятий гражданского авиастроения и военно-промышленного комплекса.

«Я хотел бы, чтобы на это обратили внимание. Если такая необходимость будет, мы обязательно будем с вами работать», — цитирует диктатора его пресс-служба.

Свои частые встречи с российскими губернаторами Лукашенко назвал «хорошим знаком на перспективу».

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