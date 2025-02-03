закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Предвестие большой войны

1
  • Игаль Левин
  • 3.02.2025, 14:31
  • 1,434
Предвестие большой войны

Удар по своим же гражданам в Судже – это даже не абрис и даже не рокот.

Почему русские скинули бомбу прямо по своим же жителям в Судже – понятно. Желчная злость, уже более полугода они не могут выбить украинцев из какого-то Богом забытого городка. Кто вообще знал о существовании Суджи до этого?

Сегодня у людей клиповое мышление, память короткая. Забывается, как русские держали Киев в полуокружении и ситуация была на волоске. Забывается многое. И тут тоже уже не помнят, как «зетники» выли, что если за неделю ВСУ не будут выкинуты с территории РФ, то это позор-позорище. Неделю. Прошло уже более полугода.

И ладно, если бы это были какие-то легионы чертей, засевшие в горных крепостях, где без многомиллионного воинства и ядерных ударов – никак. Тут плоская, как доска, местность, своя территория, свое население, группировка в 50 тыс. рыл плюс северокорейцы. Вся мощь ВКС и так далее – и не могут.

И ладно, если бы не пытались. Мол, Бог с этой Суджей. Кому она нужна. Но нет, все эти полгода – беспрерывные штурмы, бронеколонны, северокорейские мясные накаты, штурмы пешочком и на технике, с FPV на волокне и закидыванием бомбами.

Словно в Судже не формирования киевского режима и всякие нацисты-наркоманы, а регулярные войска сильного государства. И нет, не могут с нацистами-наркоманами совладать.

А попутно – куча что-то просящих назойливых беженцев, жужжащих, как навозные мухи, потерянные дома, в труху снесенные русские деревни.

А также кейс Курска наверняка поднимается по внутренним каналам в общениях с западными партнерами. Мол, а чего же вы никак этот крохотный городок не вернете? В чем дело-то?

Если вы везде наступаете и везде побеждаете, то в чем проблема – большое село взять (пусть и со статусом города)? Вы же Пальмиру брали, причем два раза. На краю земли.

А тут, у себя под носом, разобраться не можете?

Вообще, к чему я это все.

К тому, что ну едет кукуха от всего этого.

И вот тех, кто уже и так е...нутые, Суджа и Курск сносит мозги, плавит, дико плавит, основательно сносит фокусировку.

Отсюда и бесстрашное:

– Поднять борт! У...бать по зданию!

– Там наши.

– Все равно у...бать! Падлам, живущим под украинцем, пусть повадно будет!

Это же классика – бить своих больше, чем чужих, сильнее, чем чужих.

Вот этот удар по своим же гражданам в Судже – это даже не абрис и даже не рокот. Это едва поблескивающее в темноте предвестие того, какой будет война в России.

Большая война.

Она будет.

Игаль Левин, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов