Предвестие большой войны 1 Игаль Левин

3.02.2025, 14:31

1,434

Удар по своим же гражданам в Судже – это даже не абрис и даже не рокот.

Почему русские скинули бомбу прямо по своим же жителям в Судже – понятно. Желчная злость, уже более полугода они не могут выбить украинцев из какого-то Богом забытого городка. Кто вообще знал о существовании Суджи до этого?

Сегодня у людей клиповое мышление, память короткая. Забывается, как русские держали Киев в полуокружении и ситуация была на волоске. Забывается многое. И тут тоже уже не помнят, как «зетники» выли, что если за неделю ВСУ не будут выкинуты с территории РФ, то это позор-позорище. Неделю. Прошло уже более полугода.

И ладно, если бы это были какие-то легионы чертей, засевшие в горных крепостях, где без многомиллионного воинства и ядерных ударов – никак. Тут плоская, как доска, местность, своя территория, свое население, группировка в 50 тыс. рыл плюс северокорейцы. Вся мощь ВКС и так далее – и не могут.

И ладно, если бы не пытались. Мол, Бог с этой Суджей. Кому она нужна. Но нет, все эти полгода – беспрерывные штурмы, бронеколонны, северокорейские мясные накаты, штурмы пешочком и на технике, с FPV на волокне и закидыванием бомбами.

Словно в Судже не формирования киевского режима и всякие нацисты-наркоманы, а регулярные войска сильного государства. И нет, не могут с нацистами-наркоманами совладать.

А попутно – куча что-то просящих назойливых беженцев, жужжащих, как навозные мухи, потерянные дома, в труху снесенные русские деревни.

А также кейс Курска наверняка поднимается по внутренним каналам в общениях с западными партнерами. Мол, а чего же вы никак этот крохотный городок не вернете? В чем дело-то?

Если вы везде наступаете и везде побеждаете, то в чем проблема – большое село взять (пусть и со статусом города)? Вы же Пальмиру брали, причем два раза. На краю земли.

А тут, у себя под носом, разобраться не можете?

Вообще, к чему я это все.

К тому, что ну едет кукуха от всего этого.

И вот тех, кто уже и так е...нутые, Суджа и Курск сносит мозги, плавит, дико плавит, основательно сносит фокусировку.

Отсюда и бесстрашное:

– Поднять борт! У...бать по зданию!

– Там наши.

– Все равно у...бать! Падлам, живущим под украинцем, пусть повадно будет!

Это же классика – бить своих больше, чем чужих, сильнее, чем чужих.

Вот этот удар по своим же гражданам в Судже – это даже не абрис и даже не рокот. Это едва поблескивающее в темноте предвестие того, какой будет война в России.

Большая война.

Она будет.

Игаль Левин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com