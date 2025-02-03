Крупного застройщика в Минске признали банкротом
- 3.02.2025, 14:41
Фирма построила не один торговый центр.
Экономический суд Минска признал банкротом застройщика «ГлавИндустрияСтрой». Об этом сообщается в едином госреестре сведений о банкротстве. Также запущено ликвидационное производство этой фирмы, пишет «Зеркало». Это крупный застройщик коммерческой недвижимости, который построил не один торговый центр. Например, ТЦ Greentime в Минске.
Напомним, минская компания «ГлавИндустрияСтрой» в прошлом году подала на банкротство. 16 октября 2024-го Экономический суд Минска постановил открыть конкурсное производство.
Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности (банкротства). Ее проводят для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в определенной очередности при санации (оздоровления). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.
Владеет фирмой Илья Шилков, который принял решение о ее ликвидации. В процессе выяснилось, что компания должна кредиторам 3,2 млн рублей, а достаточного имущества, за счет которого можно покрыть такую сумму, нет.