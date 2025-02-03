закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупного застройщика в Минске признали банкротом

  • 3.02.2025, 14:41
Крупного застройщика в Минске признали банкротом

Фирма построила не один торговый центр.

Экономический суд Минска признал банкротом застройщика «ГлавИндустрияСтрой». Об этом сообщается в едином госреестре сведений о банкротстве. Также запущено ликвидационное производство этой фирмы, пишет «Зеркало». Это крупный застройщик коммерческой недвижимости, который построил не один торговый центр. Например, ТЦ Greentime в Минске.

Напомним, минская компания «ГлавИндустрияСтрой» в прошлом году подала на банкротство. 16 октября 2024-го Экономический суд Минска постановил открыть конкурсное производство.

Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности (банкротства). Ее проводят для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в определенной очередности при санации (оздоровления). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Владеет фирмой Илья Шилков, который принял решение о ее ликвидации. В процессе выяснилось, что компания должна кредиторам 3,2 млн рублей, а достаточного имущества, за счет которого можно покрыть такую сумму, нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов