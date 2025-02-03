Потери были сумасшедшие»
- 3.02.2025, 14:45
Роман Свитан рассказал, почему северокорейцы пропали с фронта.
Американское издание The New York Times пишет, что Ким Чен Ын был шокирован потерями северокорейцев в боях с ВСУ. Именно диктатор КНДР отозвал войска с передовой в Курской области.
Насколько это похоже на правду? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, полковнику запаса ВСУ Роману Свитану:
— Начну с того, что решение о выводе корпуса (более 10 тысяч северокорейцев) принимал верховный главнокомандующий. Если говорить о том, под какие задачи, то их могло бы несколько. Первая — отвод корпуса на доукомплектование и на «доучивание». Ведь потери были сумасшедшие, какие бы северокорейцы не были упоротые, но буквально за 1,5 месяца они потеряли треть корпуса!
Вопрос в том, что будет после доукомплектования. Есть вероятность того, что их усилят раза в два и вернут обратно, но остается вероятность того (50 на 50), что северокорейцы больше просто не появятся на линии фронта.
Не только из-за потерь, а еще и из-за давления некоторых международных силовых структур. У того же Дональда Трампа через Си Цзиньпина есть такая возможность, даже напрямую через того же Путина. Сейчас же ведутся какие-то переговоры. В общем, контакты у трампистов с путиноидами есть, и они могут надавить.
— Чего мог испугаться Ким Чен Ын?
— «Испугался» — все-таки больше психологическая терминология. С военной точки зрения он, во-первых, осознал неготовность своей армии воевать в боевых условиях.
Во-вторых, понял, что той подготовки, которая есть у его армии, не хватает для ведения масштабных боевых действий. Потому, скорее, не испугался, а точно принял во внимание.
Какие выводы он из этого сделает, какие действия предпримет — здесь очень много зависит от геополитических раскладов, которые сейчас меняются практически каждый день.