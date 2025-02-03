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В Киеве простились с белоруской Марией Зайцевой

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  • 3.02.2025, 15:01
  • 3,414
В Киеве простились с белоруской Марией Зайцевой

Она воевала за Украину с оружием в руках.

С 24-летней белоруской Марией Зайцевой, которая погибла на фронте в Украине, попрощались в Киеве.

Об этом «Свабодзе» сообщили ее друзья.

Мария Зайцева погибла 17 января в боях под Покровском, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона.

Девушка стало известной во время протестов 2020 года. Многие помнят белоруску по фото, сделанному 9 августа в Минске возле Стелы. Тогда девушка была ранена светошумовой гранатой, а в теле было несколько ранений от резиновых пуль.

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