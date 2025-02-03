Белорусских медиков выживают из страны 4 3.02.2025, 15:16

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Минздрав ввел новые правила.

Власти Беларуси все больше регулируют медицинские услуги. Новые ограничения для частных медцентров должны заработать уже с 1 февраля. И хотя формально такие меры преследуют позитивные цели, в реальности ситуация в медицинской сфере по итогу может лишь ухудшится, пишет сайт телеканала «Белсат».

С 1 февраля Министерство здравоохранения своим постановлением №156 от 16 ноября 2024 года установило предельные максимальные тарифы на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов.

Предельный максимальный тариф на первичный прием врачей-специалистов составит от Br 35 (врачом-специалистом второй квалификационной категории) до Br 57 (врачом-специалистом, академиком Национальной академии наук Беларуси, доктором медицинских наук), а на повторный прием этими же специалистами – от Br 21 до Br 32. Максимальный тариф на консультацию врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию, установлен на уровне от Br 42 до Br 49 (в зависимости от категории), а на консультацию врача-специалиста, имеющего ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание, – от Br 65 до Br 85.

Минздрав постановлением №155 также установил нормы времени и расхода материалов на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачами-специалистами: на первичный прием врача-специалиста – 25 минут; на повторный прием – 15 минут; консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию – 30 минут; консультация врача-специалиста, имеющего ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание – 60 минут.

В Минздраве особо подчеркивают, что ограничение тарифов на платные приемы врачей-специалистов касается всех юридических лиц вне зависимости от формы собственности и подчиненности, а также тех, которые оказывают индивидуальные предприниматели.

«В настоящее время услуги консультаций и приемов врачей-специалистов не охвачены регулированием, в связи с чем наблюдается значительный разброс уровня тарифов на данные медуслуги. Введение ценового регулирования и ограничения тарифов позволит ликвидировать случаи формирования тарифов со сверхдоходами. Введение регулирования Минздравом по согласованию с МАРТ тарифов на услуги консультаций и приемов врачей-специалистов позволит установить экономически обоснованные тарифы», – заявляют в ведомстве.

Государство решает за людей

Постановления не распространяется на прием (консультации) врачей стоматологического профиля, поскольку они регулируются постановлениями Минздрава №75 и 77 от 24 апреля 2024 года. Перед этим там уже вводили с 1 ноября 2023 года регулирование терапевтических, хирургических и ортодонтических стоматологических услуг. Минздрав также заявлял, что это было сделано для повышения их доступности для населения. В частности, говорили, что удаление молочного зуба в среднем должно было стать дешевле на 33%, сложное удаление – на 42%, лечение среднего кариеса – на 47%. Но менее чем через год потребовалось дополнительное регулирование. Теперь же его расширили и на другие сферы медицинской деятельности.

«Наше государство уже очень давно регулирует цены на различные виды медицинских услуг, диагностические процедуры, КТ, МРТ, УЗИ. И эти гайки все больше зажимаются, все больше регуляций, и главное – все больше противоречивых регуляций», – заявляет в комментарии «Белсату» координатор Фонда медицинской солидарности Беларуси BYMEDSOL Лидия Тарасенко.

Поэтому, говорит собеседница, для нее новые правила не стали неожиданностью. При этом она не согласна с тем, что услуги, оказываемые в частных медцентрах, должны регулироваться государством. По ее мнению, частные медцентры должны работать по законам коммерческого сектора, тогда как регулирование наоборот приведет «к тому, что на рынке не остается тех, кто готов предоставлять услуги».

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина также полагает оптимальным вариант, когда стоимость платных медицинских услуг в частных медцентрах регулируется рынком. Она отмечает, что частная медицина дополняет государственную, оплаченную за счет налогов, позволяя людям получить медицинскую услугу в более комфортных условиях и быстрее.

«Рынок определяет эту предельную планку. Люди сами голосуют рублем, если будет очень дорого, они просто не пойдут к тому или иному специалисту», – заявляет Лузгина.

Зачем это нужно властям

Экономистка полагает, что вводя регулирование цен на услуги в частных медцентрах, власти преследуют несколько целей. Первая – это желание контролировать инфляцию. Лузгина отмечает, что в 2025 году ожидается, что власти ослабят регулирование цен на некоторые товары, поскольку «жесткое регулирование чревато тем, что предприятия, фирмы будут нести значительные издержки». Но чтобы инфляция не вышла за рамки прогнозных значений, было решено ужесточить регулирование цен на услуги, говорит эксперт.

Вторая цель такого регулирования – социальная: «Мы сейчас приведем эти цены в такое единообразие, и частники не смогут устанавливать сверхвысокие тарифы и, соответственно, получать какие-то сверхприбыли».

В-третьих, уравнивание цен на услуги в частных и государственных медицинских учреждениях может быть вызвано желанием закрыть кадровый дефицит в госсекторе.

«В здравоохранении не хватает медиков. Ограничение тарифов, оплаты за обслуживание в частных клиниках, может быть, частично должно простимулировать то, что врачу будет без разницы, где он работает: либо в государственной, либо в частной клинике, потому что в частных ограничивают их возможности заработка», – не исключает Лузгина.

Чем это все чревато

Однако меры, к которым прибегают власти, могут лишь ухудшить ситуацию в медицине. Как отмечает экономистка, цены на услуги установлены в рублях и не содержат возможности их изменения в связи с инфляцией.

«Получается, что даже с учетом инфляционных процессов, если бы компании захотели повышать цены на услуги своих специалистов, то это сейчас невозможно, они должны действовать в рамках этого жесткого диапазона», – говорит собеседница.

Все это будет приводить к тому, что с одной стороны сотрудники частных медцентров будут не дополучать зарплаты. С другой же стороны рынок частной медицины перестанет быть привлекательным и для бизнеса, который мог бы его развивать. Из-за это возникает ограниченность медицинских услуг, увеличатся сроки комфортного медицинского обслуживания.

«Если медицинские центры не могут свободно устанавливать цены на медицинские услуги, соответственно они могут начать экономить: на оборудовании, на обслуживании. Будет экономия, которая в свою очередь будет сказываться и на качестве услуг», – подчеркивает Лузгина.

Результатом этого может стать то, что отток кадров из белорусской медицины только усилится. В частности, специалисты будут охотнее уезжать в другие страны, где они за ту же работу будут получать намного большие гонорары. А абитуриенты уже будут чаще рассматривать возможность обучения в иностранных университетах. Таким образом, заключает Лузгина, вместо притока в госсектор высококвалифицированных специалистов можно получить ситуацию, когда как уже состоявшиеся медики, так и будущие будут уезжать в другие страны, где больше платят и где нет ограничений для развития рынка медицинских услуг.

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