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Резонный вопрос

6
  • Эль Мюрид
  • 3.02.2025, 15:21
  • 3,032
Резонный вопрос
Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Если Трамп бульдозером прошелся по Китаю, почему он будет ласков с Путиным?

Таранный стиль Трампа, безусловно, дает результаты, причем достаточно быстро. Руководство Панамы заявило, что выходит из китайской программы «Один пояс — один путь». Ключевой претензией Трампа к Панаме и его требование «вернуть взад» Панамский канал было категорическое несогласие с тем, что Китай буквально взял под контроль канал, а потому панамскому руководству был предъявлен ультиматум: либо возвращайте канал, либо убирайте от него китайцев.

Теперь, конечно, вопрос: сочтет ли Трамп достаточным выход Панамы из проекта «Шелкового пути» или будут выдвинуты новые требования.

Бизнес-подход Трампа: будущий партнер по переговорам должен быть лишен всех козырей и максимально стеснен в ходах. Введенные таможенные тарифы против Китая, теперь вот история с Панамой — Трамп предложит китайцам поговорить только тогда, когда сочтет, что подорвал максимум их позиций.

Здесь, конечно, возникает вполне резонный вопрос применительно к нам: если нынешняя администрация как бульдозер ведет себя по отношению к Си Цзиньпину, с чего бы ему быть ласковой и предупредительной по отношению к Путину?"

Эль Мюрид, Telegram

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