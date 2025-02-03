Резонный вопрос6
- Эль Мюрид
- 3.02.2025, 15:21
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Если Трамп бульдозером прошелся по Китаю, почему он будет ласков с Путиным?
Таранный стиль Трампа, безусловно, дает результаты, причем достаточно быстро. Руководство Панамы заявило, что выходит из китайской программы «Один пояс — один путь». Ключевой претензией Трампа к Панаме и его требование «вернуть взад» Панамский канал было категорическое несогласие с тем, что Китай буквально взял под контроль канал, а потому панамскому руководству был предъявлен ультиматум: либо возвращайте канал, либо убирайте от него китайцев.
Теперь, конечно, вопрос: сочтет ли Трамп достаточным выход Панамы из проекта «Шелкового пути» или будут выдвинуты новые требования.
Бизнес-подход Трампа: будущий партнер по переговорам должен быть лишен всех козырей и максимально стеснен в ходах. Введенные таможенные тарифы против Китая, теперь вот история с Панамой — Трамп предложит китайцам поговорить только тогда, когда сочтет, что подорвал максимум их позиций.
Здесь, конечно, возникает вполне резонный вопрос применительно к нам: если нынешняя администрация как бульдозер ведет себя по отношению к Си Цзиньпину, с чего бы ему быть ласковой и предупредительной по отношению к Путину?"
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