Археологи обнаружили неизвестную пирамиду в Перу 3.02.2025, 15:22

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Открытие произошло в священном городе Караль.

Археологи, работающие на древней стоянке Чупасигарро в Перу, обнаружили ранее неизвестное пирамидальное сооружение, погребенное под густой растительностью. Это место расположено всего в километре от священного города Караль в долине Супе — регионе, который играл решающую роль в развитии ранней Андской цивилизации, пишет Heritage Daily.

Караль, самое значительное поселение культуры Норте-Чико, процветало между четвертым и вторым тысячелетиями до нашей эры. Признанный одним из древнейших городских центров Америки, его архитектурные и градостроительные принципы повлияли на более поздние андские культуры.

Чупасигарро, расположенное в небольшом овраге, было частью сети поселений, которые способствовали торговле и коммуникации между внутренними долинами и прибрежными регионами.

Представители культуры Норте-Чико образовали старейшее из доколумбовых государств Америки. Впервые о существовании этой цивилизации ученые узнали в 1990-х годах, после раскопок в Карале.

Предыдущие исследования в Чупасигарро обнаружили церемониальные сооружения, расположенные вокруг центральной площади. Последние раскопки под руководством доктора Рут Шейди в «Секторе F» обнаружили каменные стены, образующие три платформы. Большие камни, известные как «хуанкас», обнаружили на углах сооружения и на центральной лестнице, что характерно для архитектуры Караля.

По данным Министерства культуры Перу, дальнейший анализ новооткрытого сооружения позволит глубже понять городское планирование Чупасигарро. Исследователи также ожидают, что эти находки помогут в сохранении памятника и будут способствовать его интеграции в инициативы культурного туризма в регионе.

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