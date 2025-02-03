«Суперджет» российской авиакомпании сломался в воздухе 3 3.02.2025, 15:23

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Это четвертое подобное ЧП с начала года.

Самолет «Суперджет» (Sukhoi Superjet 100, SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут», летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Инцидент произошел вечером 2 февраля, сообщил «Известиям» представитель перевозчика. По его словам, на борту сработал сигнал о неисправности.

В свою очередь источник издания уточнил, что незадолго до приземления у самолета возникли неполадки с двигателем. Никто не пострадал.

Это уже четвертый «Суперджет» с начала 2025 года, столкнувшийся с техническими проблемами в воздухе, пишет The Moscow times.

30 января аналогичный самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации пожара в багажном отделении, сообщал мониторинговый телеграм-канал «Авиаинцидент». 19 января SSJ-100 того же перевозчика с 72 пассажирами на борту, следовавший из Москвы в Саранск, аварийно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Лайнер развернулся после сработавшего датчика о неисправности шасси. 17 января летевший в Ереван «Суперджет» авиакомпании Red Wings с 86 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В МЧС назвали причиной неисправность системы кондиционирования.

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