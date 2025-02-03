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«С доходом от 5000 долларов можно уже жить с некоторым комфортом»

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  • 3.02.2025, 15:26
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«С доходом от 5000 долларов можно уже жить с некоторым комфортом»

Белорусская айтишница рассказала о жизни в Дубае.

Арабские страны все чаще привлекают айтишников из Восточной Европы. Издание Devby.io поговорило c белоруской Натальей, которая последние четыре года живет в Дубае и работает эйчаром в международной компании, про софтскилы, которых ждут от соискателей в ОАЭ, и про культурно-бытовую сторону релокации в арабский регион.

Софтскилы. «От кандидатов требуется высокий уровень оптимизма»

— С какими трудностями сталкиваются белорусы в арабском офисе? Есть ли местная специфика — может, особая рабочая культура, более жесткая иерархия?

— Сложностей из-за разницы культур на рабочем месте я не замечала: белорусы достаточно легко адаптируются к новым условиям. Команды часто имеют в штате выходцев из СНГ или являются полностью интернациональными, к чему белорусское ИТ давно привыкло. Арабские команды вы вряд ли встретите. Местные айтишники, как правило, работают в госсекторе, куда иностранцам нет доступа, и держатся обособленно.

Однако есть нюанс с софтскилами. В дополнение к хардскилам компании часто ждут от кандидатов высокого уровня жизненного оптимизма и веры в проект. Кандидату надо фокусироваться не на страхах, а на интересе и возможностях. Можно сказать, что это универсальное требование. Причем оно не собственно арабское — это обычное требование компаний, которым нужно очень быстро расти. В стартап-ориентированном арабском регионе наниматели как раз такие.

Причем не только в стартапах, но и в крупных сложившихся компаниях. Даже если это устоявшаяся, солидная структура вроде банка, ее внутреннее ИТ-подразделение может походить на стартап. Такова специфика региона, который проходит цифровизацию.

Мировая ИТ-индустрия (а в арабском регионе она широко представлена) сейчас нуждается не просто в сильных специалистах, но визионерах, способных с оптимизмом заглянуть в будущее и не упасть духом при первой, второй, десятой неудаче.

Цены. «Аренда студии стартует от 1100 долларов в месяц»

— Высокие зарплаты в арабских странах надо соотносить с высокими ценами. Во сколько релоканту будут обходиться жилье, еда, транспорт?

— Даже если вам предлагают в ОАЭ 10 тысяч долларов чистыми, важно не питать иллюзий. Аренда студии в Дубае стартует от 4000 дирхам (почти 1100 долларов) в месяц. Мы говорим о базовой квартире-студии в отдаленном от центра районе без особых плюшек (бассейна, тренажерного зала).

В Дубае слабо развита практика помесячной аренды, договоры заключаются на год. Причем часто за жилье платят одним чеком на год вперед, это дает возможность поторговаться и снизить цену. (Да, это регион, в котором принято торговаться). Максимально годовую аренду разбивают на шесть чеков.

Я бы не советовала заключать первый контракт без риелтора, а риелтору придется заплатить +5% комиссии от годовой суммы. Еще может быть скрытый платеж — допустим, 5-процентный НДС от этих 5%.

Обратите внимание, включает ли арендная плата какую-то часть коммунальных услуг, например, кондиционер. Имейте в виду, что кондиционер и вода будут существенными статьями расходов. К арендной плате в минимальные 1100 долларов добавьте еще около 300 долларов.

Кроме того, каждому провайдеру коммунальных услуг придется вносить деньги на депозит. Например, провайдеру кондиционера — 1100 дирхам (300 долларов), также — поставщикам газа и воды. Эти депозиты потом вернут, однако первый платеж они значительно утяжелят.

Качество застройки в Дубае сильно варьируется. В сезон дождей (да, он тут случается) некоторые квартиры сильно затапливает. Поэтому важно смотреть на стены: нет ли потеков или разбухания, не была ли стена зашпаклевана и покрашена.

— Сколько стоит пообедать в кафе?

— За 20 долларов в Дубае можно хорошо пообедать или поужинать. Здесь огромное количество кафе и ресторанов с разным уровнем прайсов, в том числе мест с хорошим качеством еды за относительно небольшие деньги. Как-то мы с друзьями, которые живут в Варшаве, сравнивали цены. Получилось, что я не трачу на еду больше, чем они.

Еда — во многом вопрос опыта: чем дольше живешь, тем больше конкурентных мест и сервисов узнаешь. Но есть расходы, которые всегда будут в два раза выше, чем в условной Варшаве — например, на медицину.

— Общественный транспорт?

— Общественный транспорт будет чуть дороже, чем в Польше, либо сопоставим по ценам. За 4 доллара можно проехать весь Дубай из одного конца в другой. Поездка на короткие расстояния обойдется в 1,6 доллара.

Такси сопоставимо с варшавским, может, чуть дешевле. Короткая поездка стоит 6 долларов, длинная, из одного конца Дубая в другой, — 40 долларов. Поездка из Дубая в Абу-Даби (220 км) — 70 долларов.

— Значит ли это, что с зарплатой в 5 тысяч долларов айтишник будет просто сводить концы с концами?

— Нет. В Дубае достаточно людей (не из Беларуси и не из ИТ), которые зарабатывают 4 тысячи дирхам в месяц (1100 долларов). Да, они снимают не студии, а комнаты, но при этом живут на эти деньги. Думаю, что с доходом от 5 тысяч долларов жить в Дубае можно уже с некоторым комфортом.

Социализация. «Сфера личных отношений в Дубае очень страдает»

— К чему надо быть готовым за пределами офиса?

— За пределами офиса у релокантов в ОАЭ часто возникают трудности в отношениях. Люди вокруг, скажем так, транслируют очень высокий уровень достатка и расходов. Релоканты начинают переосмысливать стандарты дейтинга.

«Почему бы мне тоже не поднять свои запросы, я же не в Минске», — думает девушка. А переехавший в Дубай из Беларуси разработчик тем временем удивляется, что с ним не хотят идти на свидание.

В результате парни жалуются, что не могут соответствовать запросам девушек. А девушкам тяжело найти парня, который будет соответствовать их запросам. Речь тут идет только о конфигурации «релокант + релокантка».

Впрочем, на стороне парней стандарты тоже растут. Прошлый формат дейтинга, в котором парень, как правило, зарабатывал намного больше девушки, им уже не подходит: они видят экспаток, которые зарабатывают от много до очень много, и хотят «капитал к капиталу». Поэтому ищут самостоятельных и обеспеченных девушек.

— А белорусско-арабские отношения существуют? И если да, то в каком виде?

— Наверное, они существуют, но у меня нет примеров из личного опыта. Однако если парень-релокант захочет построить отношения с местной девушкой, ему будет очень тяжело. Во-первых, сложно представить комьюнити, в котором они встретятся. Во-вторых, даже если они встретятся, едва ли девушка будет общаться с европейцем — здесь это совсем не приветствуется.

Я могу судить по личному опыту. Как-то с одним стартапом я участвовала в акселераторе. Там также были местные девушки со своим стартапом, и на их примере я увидела, насколько они изолированы. Европейским мужчинам они даже руку не пожмут — поприветствуют только издалека.

А однажды я общалась с приезжей преподавательницей местного вуза, которая учит местных девушек. По ее словам, это невозможный сценарий, чтобы местная девушка построила отношения с кем-то из экспатов. Семья держит девушку обособленно — от мужчин в целом и от экспатов в особенности, и конечно, она будет желать лучшей партии для своей дочки.

Конфигурация «девушка-экспатка — местный парень» тоже редкость.

Так что сфера личных отношений в Дубае очень страдает. К тому же для многих этот город — временное место, а это делает социальные связи более поверхностными.

Гендер. «На улицах ощущение — абсолютно европейское»

— Много ли в ОАЭ девушек-айтишниц?

— Кажется, их доля такая же, как и в любой другой стране. Арабский регион нацелен на diversity и поддержку женских инициатив, в этом он не уступает Европе. Местные женщины-айтишницы занимают в компаниях совершенно разные позиции. Тот же стартап, который мы встретили в акселераторе, был полностью создан местными девушками, и местные судьи их очень поддерживали. Да, традиционные семейные установки сосуществуют тут с запросом на diversity в обществе и бизнесе.

Есть предубеждение насчет отношения к женщинам в арабских странах. Как же я, девушка, буду там жить? Так вот, в Дубае в этом смысле абсолютно комфортно. Я знаю, что здесь со мной ничего не случится, где бы и в какое время суток я ни находилось. И ощущение на улицах — абсолютно европейское.

Кстати, ограничения на проживание мужчины и женщины в одном номере/квартире без свидетельства о браке в ОАЭ убрали на законодательном уровне еще в 2020 году.

Язык. «Арабский не нужен? Ну почему же»

Обойтись только русским языком в ОАЭ сложно. Английский нужен хотя бы для того, чтобы заказать продукты и как-то организовать себе жизнь. К тому же в интернациональных командах это будет рабочий язык.

— Арабский не нужен?

— Ну почему же. Если сотрудник приходит в команду для продвижения бизнеса в арабском регионе, например, на позицию сейлза, то арабский язык ему нужен. Тем айтишникам, кто общается внутри команды, хватит и английского.

Климат. «На жаре можно вообще не быть»

На самом деле организм перестраивается. В первый год жизни в Дубае я не могла выйти на улицу летом (даже в полночь было жарко) и несколько недель просто сидела дома. А сейчас такого нет.

Плюс тут отличная инфраструктура. Она настолько приспособлена к жаркому климату, что на жаре можно вообще не быть. Ты просто из-под одного суперкомфортного кондиционера переходишь под другой. Выставляешь температуру, настраиваешь угол обдува, надеваешь кофточку и — супер.

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