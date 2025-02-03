Российская версия абсурдна 2 Иван Яковина

3.02.2025, 15:31

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Кто разбомбил интернат в Судже.

Меня очень удивляет сам факт наличия дискуссии насчет того, кто разбомбил интернат с мирными россиянами в центре Суджи

Разумеется, это сделала российская авиация. Она уже пару месяцев регулярно наносит удары по российскому городу, пытаясь разрушить объекты, занятые украинскими военными.

Более того, российское командование настолько гордится этими бомбардировками, что выкладывает видео с ними открытый доступ, где, например, КАБ разрушает суджанскую общеобразовательную школу № 2.

Тот самый интернат был поврежден при предыдущей бомбардировке 12 января, когда еще один КАБ разрушил пожарную часть в 20 метрах от него.

Короче, российская авиация уже давно, старательно и усердно бомбит центр Суджи. Попадание по зданию интерната в этом смысле было лишь вопросом времени.

Российская версия о том, что интернат был взорван четырьмя ракетами HIMARS абсурдна, так как ракеты эти очень дорогие, каждая на счету. Сейчас, когда вообще непонятно, что там дальше будет с поставками оружия из США, их никто не стал бы тратить на удар по гражданской цели, да еще и на подконтрольной Украине территории, где можно случайно по своим попасть.

Ну и давайте честно: за время войны Россия сбила десяток своих самолетов, множество раз наносила удары по жилым домам и гражданским объектам, а неисправные КАБы постоянно падают на головы жителям Белгородской, Курской, Брянской областей. Поэтому «удар по своим» для России — это как снег зимой — абсолютно нормальное явление.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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