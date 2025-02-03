Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения
- 3.02.2025, 16:15
На пресс-конференции произошла комичная ситуация.
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения.
Португальский специалист стал звездой социальных сетей, ведь на пресс-конференции после матча с «Ризерспором» (3:2) произошла комичная ситуация, сообщает nv.ua.
Моуринью отвечал на вопросы журналистов и в один момент переводчик допустил ошибку — перепутал слова «сумерки» (twilight) и «туалет» (toilet).
Мужчина переспросил у Моуринью, чтобы сделать правильный перевод. Жозе не удержался и в шутку ударил переводчика по плечу. В зале раздался смех.
Моуринью возглавил «Фенербахче» летом прошлого года. В турнирной таблице чемпионата Турции команда занимает вторую строчку, имея 51 балл после 21 матча. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет три очка, однако у «львов» матч в запасе.
Jose Mourinho, "twilight" (alacakaranlık) ile "toilet" (tuvalet) kelimesini karıştıran tercümanın sırtına vuruyor. pic.twitter.com/rkBrpxOHyW— Pointer (@Pointertr) February 2, 2025