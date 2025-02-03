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Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения

  • 3.02.2025, 16:15
Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения
Жозе Моуринью

На пресс-конференции произошла комичная ситуация.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания из-за своего поведения.

Португальский специалист стал звездой социальных сетей, ведь на пресс-конференции после матча с «Ризерспором» (3:2) произошла комичная ситуация, сообщает nv.ua.

Моуринью отвечал на вопросы журналистов и в один момент переводчик допустил ошибку — перепутал слова «сумерки» (twilight) и «туалет» (toilet).

Мужчина переспросил у Моуринью, чтобы сделать правильный перевод. Жозе не удержался и в шутку ударил переводчика по плечу. В зале раздался смех.

Моуринью возглавил «Фенербахче» летом прошлого года. В турнирной таблице чемпионата Турции команда занимает вторую строчку, имея 51 балл после 21 матча. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет три очка, однако у «львов» матч в запасе.

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