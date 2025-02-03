закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За январь армия РФ потеряла три дивизии

  • 3.02.2025, 16:25
За январь армия РФ потеряла три дивизии

С момента широкомасштабного вторжения большие потери были лишь в декабре 2024-го.

В январе безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 48 240 военных, что условно составляет более трех мотострелковых дивизий. Об этом сообщило Минобороны Украины в понедельник, 3 февраля.

Указано, что за весь период широкомасштабного вторжения РФ потери были больше лишь в декабре 2024 года - 48 670 военных.

Также в январе наши воины поразили 230 вражеских танков. Учитывая, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти семь танковых батальонов.

Кроме того, ВСУ «отминусовали» 573 бронемашины. Условно это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Кроме того, в прошлом месяце украинские воины поразили 963 орудия. В одном артдивизионе оккупантов - 18 артустановок. Таким образом, в первый месяц года уничтожено 50 артдивизионов.

«Интенсивность боевых действий на фронте в первом месяце 2025 года оставалась высокой. В январе зафиксировано 5087 боевых столкновений. Вражеская тактическая авиация сбросила на позиции наших защитников и прифронтовые города более 2400 управляемых авиационных бомб», - добавили в Генштабе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов