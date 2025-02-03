За январь армия РФ потеряла три дивизии 3.02.2025, 16:25

С момента широкомасштабного вторжения большие потери были лишь в декабре 2024-го.

В январе безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 48 240 военных, что условно составляет более трех мотострелковых дивизий. Об этом сообщило Минобороны Украины в понедельник, 3 февраля.

Указано, что за весь период широкомасштабного вторжения РФ потери были больше лишь в декабре 2024 года - 48 670 военных.

Также в январе наши воины поразили 230 вражеских танков. Учитывая, что в танковом батальоне 31 машина, враг потерял уничтоженными и подбитыми условно почти семь танковых батальонов.

Кроме того, ВСУ «отминусовали» 573 бронемашины. Условно это количество ББМ почти трех мотострелковых дивизий.

Кроме того, в прошлом месяце украинские воины поразили 963 орудия. В одном артдивизионе оккупантов - 18 артустановок. Таким образом, в первый месяц года уничтожено 50 артдивизионов.

«Интенсивность боевых действий на фронте в первом месяце 2025 года оставалась высокой. В январе зафиксировано 5087 боевых столкновений. Вражеская тактическая авиация сбросила на позиции наших защитников и прифронтовые города более 2400 управляемых авиационных бомб», - добавили в Генштабе.

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