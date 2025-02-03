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Диетолог объяснила, как красная свекла влияет на организм

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  • 3.02.2025, 16:33
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Диетолог объяснила, как красная свекла влияет на организм

Поддерживает здоровье мозга, сердца и не только.

Ярко-розовый цвет свеклы способен украсить самые простые блюда, а ее сладость расширяет богатство вкуса. Она также невероятно полезен для здоровья, что делает ее одним из лучших овощей в вашем рационе.

Издание Martha Stewart выяснило у диетолога, в чем польза свеклы для организма.

Снижает риск заболеваний

«Свекла - один из самых богатых антиоксидантами продуктов», - говорит Эшли Бобрик, дипломированный диетолог-нутрициолог Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.

Антиоксиданты важны, потому что они борются со свободными радикалами, которые в противном случае могут повредить здоровые клетки. По словам Бобрика, антиоксиданты также снижают воспаление и риск развития хронических заболеваний, как диабет 2-го типа.

Поддерживает здоровье сердца

В этом корнеплоде много нитратов, которые улучшают приток крови к сердцу, расширяя кровеносные сосуды, объясняет Бобрик.

«Это может помочь снизить кровяное давление и помочь вам оставаться активными в течение более длительных периодов времени во время занятий спортом», - добавляет Бобрик.

Более того, свекла содержит растворимую клетчатку, которая может снизить уровень холестерина в крови, являющегося основным фактором риска развития сердечных заболеваний.

Улучшает пищеварение

Свекла также является одним из ключевых питательных веществ, необходимых для здорового пищеварения. В частности, эта клетчатка увеличивает объем стула, облегчая его прохождение. По словам Бобрика, она также способствует регулярному опорожнению кишечника.

Поддерживает здоровье мозга

Свекла содержит нитраты и беталаины - два питательных вещества, которые способствуют здоровью мозга, говорит Бобрик. Оба соединения улучшают приток крови к сердцу, что также способствует притоку крови к мозгу, помогая улучшить его работу. По словам диетолога, это может улучшить память и снизить риск развития деменции.

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