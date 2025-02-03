СМИ: Работник литовского предприятия, основанного с участием белоруса, тайно продавал лазеры в РФ 2 3.02.2025, 16:37

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Ведется расследование.

Сотрудник одного из крупнейших производителей лазеров в Литве — компании Optogama, в создании которой участвовал гражданин Беларуси, — тайно продавал лазеры российским институтам, работающим в сфере оборонной промышленности, сообщает LRT.

Это подтвердил радиостанции руководитель компании Тадас Липинскас. Компания Optogama приостановила свое членство в Литовской лазерной ассоциации, в настоящее время ведется расследование, один человек задержан. По данным радио, у него нет доказательств того, что это тот же самый сотрудник.

«Компании Optogama известно о досудебном расследовании, проводимом Службой расследований финансовых преступлений. <…> Нам известно, что один из сотрудников компании совершил противоправные действия, в результате которых некоторые компоненты, произведенные компанией, могли быть переданы субъектам, находящимся под санкциями», — сказал Липинскас в комментарии LRT.

По его словам, о таких действиях сотрудника Optogama компания не знала, поэтому это стало неожиданностью. Сотрудник-нарушитель уволен, проводится внутреннее расследование, компания сотрудничает с правоохранительными органами.

По словам президента Литовской ассоциации лазеров Гедиминаса Рачюкайтиса, этот случай повлияет на репутацию компании.

«У каждого предприятия свои порядки. Продавцы несут ответственность за свои планы. Репутация (Optogama. — Прим. BNS) здесь сейчас важнее всего. Если человек продает в обход компании, то сложно сказать, продавал ли он напрямую или через другое литовское предприятие», — сказал президент ассоциации в интервью.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы ранее сообщил о подозрениях в том, что гражданин России, имеющий временный вид на жительство в Литве, организовал поставки высокотехнологичного оборудования в российские научно-исследовательские институты, работающие в сфере промышленности обороны и безопасности, а также в другие связанные с ними структуры.

По данным ДГБ, в ходе расследования подозрения предъявлены 10 лицам, следственные действия проводятся в Литве, Латвии и Эстонии.

Вильнюсская компания Optogama производит лазерные источники, оптические системы и лазерные аксессуары. По словам литовского Фонда социального страхования Sodra, на предприятии работают 30 человек.

По данным Реестрового центра Литвы, одним из учредителей Optogama является гражданин Беларуси Николай Кулешов, ранее являвшийся акционером компании. Ранее лазеры Optogama широко продавались в России, где в Санкт-Петербурге работала компания LLS, которая в настоящее время утверждает, что является представителем Optogama в России.

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