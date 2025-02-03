Видеофакт: BMW нашел еще одну полосу на МКАД 3 3.02.2025, 16:56

2,714

Это была обочина.

Ситуация стара как мир: МКАД, плотный поток. Кому-то надо быстрее, а опередить не получается, потому что все полосы заняты. Что делать? Некоторые считают, что выезжать на обочину.

«Это было на съезде на внутреннее кольцо по улице Илимской, — рассказал «Онлайнеру» автор видео. — У записи есть продолжение. Возможно, это были „догонялки“: вслед за BMW появился такой же торопливый Nissan, который пытался его обогнать или догнать».

Водитель немецкого автомобиля явно хотел опередить автора ролика до того, как произойдет сужение проезжей части, но не успел. Затем во время одного из перестроений BMW заставил автомобиль в крайнем правом ряду прижаться к обочине. Потом «шашечки» продолжились, выезд на обочину повторился. Еще какое-то время спустя в кадре появился Nissan, водитель которого также не жалел перестроений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com