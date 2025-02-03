ВСУ разбили наступление россиян на важном направлении 3.02.2025, 17:01

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Из-за потерь противник отказался от дальнейших штурмовых действий.

Российские войска попытались штурмом прорвать оборону ВСУ неподалеку Великой Новоселки, однако их атака потерпела поражение. Украинские военные нанесли огневой удар по технике противника, заставив его отказаться от дальнейшего наступления, (сообщила ) Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» в своем отчете в Telegram.

По данным украинских защитников, на Новопавловском направлении российские штурмовые группы атаковали в районе Константинополя.

В то же время возле Великой Новоселки оккупанты пытались развернуть наступление с привлечением бронетехники, используя ее в две волны.

«По колоннам было нанесено огневое поражение, в результате которого были уничтожены три танка, три ББМ и одна багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий», - говорится в сообщении.

Ситуация в районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, остается напряженной. В течение последних недель интенсивность боевых действий возросла, а противник пытается прорвать украинскую оборону.

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