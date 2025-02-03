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В Витебской области за взятку судят «женщину года»

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  • 3.02.2025, 17:09
  • 2,602
В Витебской области за взятку судят «женщину года»

Татьяна Парфеменко была главным бухгалтером льнозавода, о ней неоднократно писала «районка».

В Дубровенском районе за взятку будут судить Татьяну Парфененко — главного бухгалтера Дубровенского льнозавода.

В 2023 году Парфененко получила звание «Женщина года Дубровенщины» в номинации «Женщина в системе промышленного комплекса и строительства», пишет orsha.eu.

Татьяна неоднократно становилась героиней статей в районной газете «Днепровская правда», где рассказывала об успехах предприятия, в бухгалтерии которого отработала почти 18 лет. Правда, с 2024 года имя бухгалтера в «районке» больше не фигурирует. Вероятно, в связи с тем, что на нее завели уголовное дело.

В сентябре 2024 года Дубровенским льнозаводом заинтересовался Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело в связи с коррупционными схемами в области строительства. В бухгалтерии предприятия прошли обыски, во время которых были изъяты финансовые документы.

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