В Витебской области за взятку судят «женщину года»3
- 3.02.2025, 17:09
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Татьяна Парфеменко была главным бухгалтером льнозавода, о ней неоднократно писала «районка».
В Дубровенском районе за взятку будут судить Татьяну Парфененко — главного бухгалтера Дубровенского льнозавода.
В 2023 году Парфененко получила звание «Женщина года Дубровенщины» в номинации «Женщина в системе промышленного комплекса и строительства», пишет orsha.eu.
Татьяна неоднократно становилась героиней статей в районной газете «Днепровская правда», где рассказывала об успехах предприятия, в бухгалтерии которого отработала почти 18 лет. Правда, с 2024 года имя бухгалтера в «районке» больше не фигурирует. Вероятно, в связи с тем, что на нее завели уголовное дело.
В сентябре 2024 года Дубровенским льнозаводом заинтересовался Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело в связи с коррупционными схемами в области строительства. В бухгалтерии предприятия прошли обыски, во время которых были изъяты финансовые документы.