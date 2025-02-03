Пророссийским партиям Германии указали на их место 3.02.2025, 17:17

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Немецкие «друзья Путина» возмущены.

Организаторы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 14-16 февраля, не пригласили представителей ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) и популистского Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ), сообщает агентство DPA.

Отмечается, что ежегодная конференция является независимым форумом, на котором лица, ответственные за политику безопасности, обсуждают текущие и будущие вызовы. Среди участников обычно есть главы государств, правительств и международных организаций, министры, законодатели и высокопоставленные чиновники из оборонной сферы.

Председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что «АдН» и АСВ не придерживаются основного принципа конференции – мира через диалог. Примером этого Гойсген назвал бойкот депутатами обеих партий июньского выступления президента Украины Владимира Зеленского в немецком парламенте, Бундестаге, которое состоялось в июне.

«Это противоположность диалогу, и я не хочу, чтобы что-то подобное произошло на конференции», – сказал Гойсген.

Лидер «АдГ» Тино Хрупалла говорит, что аргументация отказа его партии в приглашении искажает факты. Сара Вагенкнехт назвала конференцию «клубной встречей» тех, кто хочет инвестировать миллиарды в новую гонку вооружений.

Долгое время было принято, что на конференцию приглашаются все партии, представленные в Бундестаге. Но Гойсген отошел от этой практики в 2023 году, когда впервые председательствовал на конференции и не пригласил ни одного депутата от «АдГ». В прошлом году он также исключил АСВ из списка приглашенных.

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