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«Это цирк, а не работа!»

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  • 3.02.2025, 17:21
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«Это цирк, а не работа!»

Водитель о том, насколько тяжело сейчас в Минске зарабатывать деньги в такси.

Водитель «Яндекс Go» в Минске пожаловался в TikTok на отсутствие заказов и низкие заработки. Чтобы доказать это, он снял видео, в котором показал свою ночную смену в пятницу — традиционно один из самых прибыльных дней. Однако итог оказался разочаровывающим: 10 часов на линии, 30 поездок и всего 230 рублей заработка, пишет (CityDog.

@glebylenskiu Не идите работать в яндэкс. #yandex #минск #glebylenskiu #топ #хочуврек #uberdriver #такси ♬ оригинальный звук - Glebylenskiu

По словам пользователя под ником Glebylenskiu, сейчас таксисты в Минске переживают непростые времена — заказов мало, коэффициенты низкие, а поездки приносят минимальный доход.

Мужчина считает, что «происходит полнейшая дичь», и показал, как прошла его смена 31 января с 16.50 до 5.00, после чего поделился своими выводами.

По его словам, ситуация в «Яндекс Go» в январе и феврале тяжелая:

Заказы приходят редко, приходится ждать и кататься «вхолостую».

Длинные поездки, которые могли бы принести хороший доход, отменяются пассажирами.

Большинство заказов — дешевые, с минимальной оплатой (около 25−28 рублей за 15−18 км).

Коэффициенты практически отсутствуют, даже в пиковые часы.

«Обычно в пятницу и субботу работа идет на ура — люди отдыхают, ездят по клубам. Но сейчас такого нет. В 3 часа ночи у меня коэффициент плюс полтора — это смешно», — рассказал водитель в видео.

Сколько он смог заработать за ночную смену?

За 10 часов работы он проехал 260 км, выполнил 30 заказов, но заработал всего 230 рублей.

«Это просто цирк. 10 часов на линии — и такие копейки. Это не работа», — возмущается таксист.

Водитель считает, что сейчас работать в такси невыгодно, и советует тем, кто планирует устроиться, подождать до марта. «Январь и февраль надо просто пережить», — считает он.

А сколько получается заработать у других?

В Threads на днях пользователь Pitkaramkin спросил водителей такси, сколько у них получается заработать в Минске. Его интересовали реальные средние заработки, а не «сказочные рассказы о 5−7 тысячах в месяц».

«После вычета расходов на амортизацию своей машины и отложить денег на покупку новой чистых хорошо если 2000 рублей получится. Но если приходится работать на арендованной машине, то рассчитывать можно на 1000−1500 рублей. Если не вылезать из машины, то 2000 рублей», — написал bublik784.

«Доход зависит от месяца, но в среднем от 2000 до 3000 рублей. Бывают удачные месяцы — там больше 3000 рублей. От тарифа не зависит, во всех тарифах чистый заработок плюс-минус одинаковый», — написал gorilin_.

«Лично видела цифры у знакомого около 5000 рублей, но он летит на коэффициенты в любое время. Дождь пошел — поехал работать, ночи, выходные. Жизни нет», — написала i_yulskaya.

«На „бизнесе“ зарабатываю 6000−7000 рублей, на „комфорте“ в среднем 4000 рублей, а на „экономе“ — 2000 рублей», — написал kukresh.

Напомним, 1 ноября в Беларуси вступил в силу указ «Об автомобильных перевозках пассажиров»: цены на такси в Минске и других городах страны взлетели.

Документ предусматривал создание специального реестра, который включает в себя сведения о перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах. С 1 ноября физлица могут выполнять перевозки пассажиров в качестве водителей только при наличии сведений в этом реестре. А те, кто не успел или не захотел внести свои данные в реестр, не смогут легально работать в такси, пока не выполнят все правила.

Кроме этих нововведений теперь в такси обязаны вести видеозапись в салоне, хранить и передавать эти данные по запросу властей.

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