В Минске за «измену государству» будут судить таможенника
- 3.02.2025, 17:38
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Ему грозит до 15 лет заключения.
В Минске за «измену государству» будут судить таможенника. 29-летнему Виктору Воробьеву грозит до 15 лет заключения, сообщают правозащитники.
14 февраля дело Воробьева начнет рассматривать Минский городской суд («судья» — Сергей Хрипач). Процесс будет проходить в закрытом режиме.
Кроме «измены государству», таможенника также обвиняют в «превышении власти или служебных полномочий», «содействии экстремистской деятельности», «участии в экстремистском формировании» и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них».
Виктор Воробьев работал на Минской центральной таможне старшим инженером связи.