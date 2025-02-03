В Минске за «измену государству» будут судить таможенника 3.02.2025, 17:38

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Ему грозит до 15 лет заключения.

В Минске за «измену государству» будут судить таможенника. 29-летнему Виктору Воробьеву грозит до 15 лет заключения, сообщают правозащитники.

14 февраля дело Воробьева начнет рассматривать Минский городской суд («судья» — Сергей Хрипач). Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Кроме «измены государству», таможенника также обвиняют в «превышении власти или служебных полномочий», «содействии экстремистской деятельности», «участии в экстремистском формировании» и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них».

Виктор Воробьев работал на Минской центральной таможне старшим инженером связи.

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