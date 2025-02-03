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Оператор дрона из бригады «Хартия» поджег российский танк Т-80

  • 3.02.2025, 17:44
Оператор дрона из бригады «Хартия» поджег российский танк Т-80

Точный удар попал на видео.

Оператор дрона из 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» успешно атаковал и поджег российский танк Т-80 на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

«Впечатляющее мастерство: за первый месяц 2025-го нацгвардейцы отминусовали у врага 84 танка. Кроме того, поражено 165 единиц другой бронетехники, 334 артиллерийские системы, 405 автомобилей, 1733 блиндажа и места скопления пехоты противника, 82 склада боекомплекта, 3 зенитных ракетных комплекса и 247 радиолокационных станций. Каждая единица уничтоженной вражеской техники - результат качественного планирования, четкого командования, эффективной разведки и боевого мастерства гвардейцев», - говорится в заметке к видео.

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