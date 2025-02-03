Белоруска вколола 70 клиентам ботокс и гиалуроновую кислоту, на которые не было документов 1 3.02.2025, 17:51

Она заработала десятки тысяч рублей.

Белоруска увеличивала клиентам губы гиалуроновой кислотой и колола ботокс. Этот косметологический бизнес закончился для нее уголовным делом. Подробностями поделились в прокуратуре.

Сообщается, что женщина, организовавшая такие медицинские услуги, работала без лицензии, а ее суммарный доход составил больше 73 000 рублей.

— Подозреваемая приобретала используемые в работе препараты за наличный расчет через мессенджеры, на них отсутствовали документы, подтверждающие безопасность их применения.

Как сообщают в прокуратуре, клиентами потенциально опасных процедур стали не менее 70 человек.

Ведется расследование, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 233 УК РБ (статья о предпринимательской деятельности без лицензии).

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