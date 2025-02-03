Какие новые специальности появятся в колледжах Беларуси в этом году 1 3.02.2025, 18:06

Их всего пять.

В этом году в белорусских колледжах появится пять новых специальностей. Об этом сообщает «Настаўніцкая газета» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления профессионального образования, начальника управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александру Петрову.

Речь идет о:

- «Программно-техническом обеспечении цифровых устройств» в Минском радиотехническом колледже;

- «Дизайне звуковой среды» в Гуманитарном колледже ГрГУ имени Янки Купалы;

- «Кузовном ремонте транспортных средств» в Минском государственном автомеханическом колледже имени академика М. С. Высоцкого;

- «Воспитательной работе» в Минском городском педагогическом колледже;

- «Технической эксплуатации мультимедийных систем» в Минском колледже информационно-коммуникационных технологий.

Также в этом году появится четыре новые квалификации. Это:

- «Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий» в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже;

- «Оператор автоматической линии по производству керамических изделий» в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко;

- «Литейщик санитарно-строительных изделий» в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко;

- «Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов» в Минском государственном колледже техники и технологий строительства.

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