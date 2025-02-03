Какие новые специальности появятся в колледжах Беларуси в этом году

Какие новые специальности появятся в колледжах Беларуси в этом году1
- 3.02.2025, 18:06
Их всего пять.
В этом году в белорусских колледжах появится пять новых специальностей. Об этом сообщает «Настаўніцкая газета» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления профессионального образования, начальника управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александру Петрову.
Речь идет о:
- «Программно-техническом обеспечении цифровых устройств» в Минском радиотехническом колледже;
- «Дизайне звуковой среды» в Гуманитарном колледже ГрГУ имени Янки Купалы;
- «Кузовном ремонте транспортных средств» в Минском государственном автомеханическом колледже имени академика М. С. Высоцкого;
- «Воспитательной работе» в Минском городском педагогическом колледже;
- «Технической эксплуатации мультимедийных систем» в Минском колледже информационно-коммуникационных технологий.
Также в этом году появится четыре новые квалификации. Это:
- «Изготовитель мармеладно-пастилочных изделий» в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже;
- «Оператор автоматической линии по производству керамических изделий» в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко;
- «Литейщик санитарно-строительных изделий» в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко;
- «Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов» в Минском государственном колледже техники и технологий строительства.