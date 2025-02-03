«Ким Чен Ын ужаснулся, как его спецназ расходовался российским командованием»10
- 3.02.2025, 18:27
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К современной войне северокорейцы оказались не готовы.
Каждый третий из воевавших в составе армии РФ северокорейских военных погиб в Курской области. Об этом сегодня, 3 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель Денис Попович.
Он отметил, что ожидания российского диктатора Владимира Путина на северокорейцев не оправдались.
«Более того, они понесли потери из-за неготовности к современной дроновой войне. Потери они понесли значительные…. Это каждый третий северокореец там погиб из общего числа в 12 000 военнослужащих. Есть и другое мнение, что они были отведены лично товарищем Ким Чен Ыном, который, скажем так, ужаснулся масштабными потерями и тем, как эти люди расходовались российским командованием», — сказал Попович.
Военный обозреватель обратил внимание, что диктатор КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики, Северной Кореи) Ким Чен Ын передал Путину спецназ, который потом в составе российских подразделений бросался на позиции украинской армии в духе «мясных штурмов».
«А это были люди достаточно подготовленные, которые были брошены на территорию Курской области, чтобы показать все свои возможности, все свои навыки и не ударить в грязь лицом. И их как «мясо» расходовали, то есть товарищ Ким Чен Ын ужаснулся, скажем так, масштабным потерям своих обученных подразделений. Ну, и в целом они показали себя как достаточно подготовленные люди. Достаточно мотивированы, достаточно изобретательны, достаточно выносливые, но в то же время мы видим, что к современной войне они оказались не готовы», — сказал Попович.
Он считает, что оставшиеся в живых северокорейские военные временно побудут в глубине боевых построений, перегруппируются, получат подкрепление и через какие-то 1-2 месяца будут снова брошены в бой.
«Рад буду ошибиться, если их отведут из Курской области, и они больше не появятся на Курщине. Это будет только плюс», — сказал Попович.