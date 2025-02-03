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Министр по делам молодежи российской Якутии получил тяжелое ранение на войне

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  • 3.02.2025, 18:47
  • 2,258
Министр по делам молодежи российской Якутии получил тяжелое ранение на войне
Петр Шамаев

Контракт на службу оккупант заключил в сентябре прошлого года.

В россии глава правительства Якутии Кирилл Бычков сообщил о тяжелом ранении в зоне «специальной военной операции (СВО)» министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петра Шамаева.

Другие подробности он не привел. РосСМИ пишут, что контракт на службу Шамаев заключил в сентябре 2024 года. Ему 39 лет. Отправившись на «СВО», Петр Шамаев начал публиковать в Telegram-канал заметки о фронтовой жизни. В последнем посте от 29 января он писал, что планирует скоро вернуться в Якутию: «Скоро домой, там наконец-то наемся домашней еды!»

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