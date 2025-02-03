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Азиатские рынки упали на фоне указа Трампа о введении пошлин

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  • 3.02.2025, 19:02
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Азиатские рынки упали на фоне указа Трампа о введении пошлин

Инвесторы опасаются глобальной торговой войны.

Азиатские фондовые рынки 3 февраля резко упали после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины для Канады, Мексики и Китая. Инвесторы восприняли это как сигнал к началу нового раунда глобальной торговой войны, пишет Bloomberg.

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific на 11:50 мск падал на 2,43%, до 179,63 пункта, на минимуме падение достигало 2,98%. Индекс акций Японии Nikkei 225 по итогам торгов 3 февраля потерял 2,66% и закрылся на отметке 38 520,09 пункта.

Индекс Hang Seng China Enterprises в ходе первых торгов после празднования Китайского Нового года на минимуме терял 2,53%, до 7195,39 пункта. Однако к окончанию сессии бенчмарк восстановился до 7384,11 пункта, прибавив 0,03%.

Bloomberg отмечает, что некоторые инвесторы ожидали, что введение тарифов может быть отложено или отменено в ходе дальнейших переговоров. Сейчас стало ясно, что доходы корпораций неизбежно пострадают, потому что азиатские страны в значительной степени зависят от экспорта в США.

В частности, введенные пошлины повлияют на бизнес крупнейших автопроизводителей Японии, которые поставляют в Северную Америку автомобили, произведенные или собранные в Мексике. Акции Toyota Motor упали на 5%, Honda Motor — на 7,2% и Nissan Motor — на 5,63%, свидетельствуют данные по закрытию торгов Токийской фондовой биржи. Акции южнокорейского автопроизводителя Kia, имеющего завод в Мексике, потеряли 5,78% на бирже в Сеуле.

Акции китайских производители электромобилей Li Auto и XPeng, которые стремятся расширить свое присутствие на рынке США, снижались на 5,66% и на 0,76% соответственно на торгах в Гонконге по данным на 10:56 мск.

Экспортеры одежды, аксессуаров, товаров для дома и электроники также столкнулись с падением акций. Бумаги Li Ning, выпускающую спортивную одежду, и производителя бытовой техники Haier Smart Home снижаются на 2,87% и 2,33% соответственно.

Кроме того, пострадали японские производители полупроводникового оборудования, которые обычно получают большую часть своих доходов из Китая.

Вместе с этим аналитики Bloomberg говорят, что азиатские нефтеперерабатывающие заводы могут оказаться в выигрыше от тарифов, так как торговые пошлины Трампа на импорт канадской и мексиканской нефти могут дать азиатским нефтеперерабатывающим заводам преимущество перед их американскими конкурентами.

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