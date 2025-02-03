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Роналду призвал «Реал» беречь Мбаппе

  • 3.02.2025, 19:05
Роналду призвал «Реал» беречь Мбаппе

Португальский футболист считает, что в будущем французский нападающий принесет «много радости».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе очень хорош и «Реал» должен помогать своему игроку и защищать его, заявил бывший игрок клуба Криштиану Роналду, которого цитирует Marca.

«Позаботьтесь о нем. Я говорю болельщикам «Реала», позаботьтесь о парне», — сказал Роналду и выразил уверенность, что Мбаппе еще принесет много радости мадридским фанатам.

По словам 39-летнего португальца, Мбаппе в «Реале» непросто, потому что он не знает, как играть на позиции нападающего. «Это не его позиция», — отметил Роналду. И добавил, что сам раньше играл на фланге, но об этом забыли, а к роли форварда он со временем просто «привык».

Мбаппе проводит первый сезон в «Реале», на его счету 21 гол в 33 матчах.

В ноябре Relevo писало о недовольстве «Реала» игрой француза в обороне, а также о жалобах президента клуба Флорентино Переса, что Мбаппе не тот, каким был до перехода.

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