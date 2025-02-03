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Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

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  • 3.02.2025, 19:07
  • 3,244
Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

Мероприятия продлятся до 10 февраля.

Азербайджан на границе с Россией запустил с 3 февраля комплексные оперативно-разыскные и профилактические антитеррористические операции под названием «Граница-щит». Мероприятия продлятся до 10 февраля, сообщило Azertag.

Агентство уточнило, что операции ведутся на базе взаимного соглашения с Россией. Основная цель — воплощение плана приграничного сотрудничества, выявление и нейтрализация членов транснациональных организованных преступных группировок, их спонсоров, финансирующих реализацию оружия, взрывчаток, наркотиков и другого.

На время учений власти Азербайджана установят полицейские посты в нескольких районах.

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