Старейший винный клуб в мире сократил инвестиции

Старейший винный клуб в мире сократил инвестиции4
- 3.02.2025, 19:11
Из-за роста налогов.
Старейший кооперативный винный клуб в мире The Wine Society заморозил набор сотрудников и пересмотрел инвестиционные планы из-за налоговых изменений в Великобритании, в результате которых сумма налоговых сборов для него может вырасти на £5,5 млн. Об этом сообщает The Telegraph.
«У нас сейчас введен мораторий на набор персонала. Мы сократили инвестиции в 2025 году. В феврале у нас будет пересмотр зарплат на 3%, потому что это правильно для ответственного работодателя. Это обойдется еще в £500 тыс.», — прокомментировал генеральный директор винного клуба Стив Финлан.
Финлан сказал, что цены на вино в клубе придется повысить на 2%, а затем — на 4%. Он винит в сложившейся ситуации правительство страны. Финлан считает, что те изменения, которые наступят в 2025 году, — увеличение взносов на страхование, рост акцизов на алкоголь и введение «налога на стекло» (так в Британии прозвали сбор за упаковку, который затрагивает и стекло) — не смогут значительно пополнить бюджет страны, но ударят по винной отрасли.
Wine Society — самый старый кооперативный винный клуб в мире. Люди платят единовременный взнос, чтобы стать пожизненными членами общества и получать доступ к вину по более низким ценам. Сообщество основано в 1874 году. Сейчас членами клуба являются около 180 тыс. человек по всей Великобритании.