закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пинске женщина вынесла из подъезда «Фикус Бенджамина» и попала на видео

1
  • 3.02.2025, 19:20
  • 2,054
В Пинске женщина вынесла из подъезда «Фикус Бенджамина» и попала на видео
Иллюстративное фото

Теперь ей грозит до трех лет колонии.

Уголовное дело за кражу фикуса возбудили в отношении 53-летней пинчанки, сообщили в МВД.

Жительница Пинска несколько лет выращивала в горшке декоративный «Фикус Бенджамина». Когда растение достигло 1,5 метра в высоту, хозяйка решила вынести его на лестничную площадку. Там она продолжила ухаживать за фикусом. Однажды, возвращаясь домой с работы, она обнаружила, что ее цветок пропал. О произошедшем женщина сообщила в милицию. В заявлении она оценила фикус в 90 рублей.

Оперативники проверили установленную над подъездом видеокамеру и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя неработающая пинчанка, проживающая в соседнем доме. Фигурантка, зайдя в соседний подъезд к знакомой, увидела красивый цветок и, дождавшись ночи, перетащила его домой.

В отношении похитительницы фикуса возбудили уголовное дело за кражу. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов