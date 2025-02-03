В Пинске женщина вынесла из подъезда «Фикус Бенджамина» и попала на видео 1 3.02.2025, 19:20

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Иллюстративное фото

Теперь ей грозит до трех лет колонии.

Уголовное дело за кражу фикуса возбудили в отношении 53-летней пинчанки, сообщили в МВД.

Жительница Пинска несколько лет выращивала в горшке декоративный «Фикус Бенджамина». Когда растение достигло 1,5 метра в высоту, хозяйка решила вынести его на лестничную площадку. Там она продолжила ухаживать за фикусом. Однажды, возвращаясь домой с работы, она обнаружила, что ее цветок пропал. О произошедшем женщина сообщила в милицию. В заявлении она оценила фикус в 90 рублей.

Оперативники проверили установленную над подъездом видеокамеру и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя неработающая пинчанка, проживающая в соседнем доме. Фигурантка, зайдя в соседний подъезд к знакомой, увидела красивый цветок и, дождавшись ночи, перетащила его домой.

В отношении похитительницы фикуса возбудили уголовное дело за кражу. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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