закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще одна спортсменка из Беларуси получила польское гражданство

  • 3.02.2025, 19:40
Еще одна спортсменка из Беларуси получила польское гражданство
Карина Козловская

Ранее она уже представляла Польшу на международных соревнованиях.

Несколько дней назад лучница из Беларуси Карина Козловская рассказала в инстаграме, что получила польское гражданство. Ранее она уже представляла Польшу на международных соревнованиях, пишет «Трибуна».

«Я очень счастлива, что моя мечта сбылась и что я полноправная полька. Рада, что в моей семье я первая, у кого не только национальность, но и гражданство польское», — написала она в своем инстаграме несколько дней назад.

В июне 2023 года Карина Козловская вместе с польской командой завоевала бронзу на Кубке Европы. Затем девушка заявила, что приостанавливает карьеру из-за конфликта с Яном Лахом, директором и тренером клуба «Лучник», который она представляла.

Спортсменку не устраивали нагрузки в клубе и отношение к себе. По ее словам, директор допускал оскорбления по национальному признаку, пишет «Трибуна». Тогда Козловскую уволили с формулировкой «за прогулы», но она не согласилась и подала в суд с намерением изменить эту формулировку.

Судебное дело девушка выиграла. «Формулировку об увольнении должны изменить. Как и говорила раньше, поменять клуб в Польше сложно. Нужно платить большую компенсацию», — рассказала она «Зеркалу».

С февраля 2024 года Козловская возобновила карьеру, продолжив выступать за тот же «Лучник». В прошлом году она участвовала в турнире в Словении. В олимпийскую сборную девушка не попала: по ее словам, ее не допустили к отбору в команду.

С польским паспортом уже несколько лет выступают легкоатлетки Кристина Тимановская и Марина Жодик. Яхтсменка Анастасия Валькевич находится в процессе получения документа на основании репатриации — бабушка спортсменки была полькой по национальности.

Маргарита Качанова — еще одна белоруска, которая строит спортивную карьеру в Польше. 26-летняя уроженка Гродно специализируется в беге на 400 и 800 метров. В Польше девушка живет с 2017 года.

После переезда в соседнюю страну она начала выступать на внутренних турнирах, представляя клуб AZS AWF Краков. Весной 2021 года Качанова получила польское гражданство и отказалась от белорусского. Девушка участвует во внутренних и международных соревнованиях, представляя Польшу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов