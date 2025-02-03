Еще одна спортсменка из Беларуси получила польское гражданство 3.02.2025, 19:40

Карина Козловская

Ранее она уже представляла Польшу на международных соревнованиях.

Несколько дней назад лучница из Беларуси Карина Козловская рассказала в инстаграме, что получила польское гражданство. Ранее она уже представляла Польшу на международных соревнованиях, пишет «Трибуна».

«Я очень счастлива, что моя мечта сбылась и что я полноправная полька. Рада, что в моей семье я первая, у кого не только национальность, но и гражданство польское», — написала она в своем инстаграме несколько дней назад.

В июне 2023 года Карина Козловская вместе с польской командой завоевала бронзу на Кубке Европы. Затем девушка заявила, что приостанавливает карьеру из-за конфликта с Яном Лахом, директором и тренером клуба «Лучник», который она представляла.

Спортсменку не устраивали нагрузки в клубе и отношение к себе. По ее словам, директор допускал оскорбления по национальному признаку, пишет «Трибуна». Тогда Козловскую уволили с формулировкой «за прогулы», но она не согласилась и подала в суд с намерением изменить эту формулировку.

Судебное дело девушка выиграла. «Формулировку об увольнении должны изменить. Как и говорила раньше, поменять клуб в Польше сложно. Нужно платить большую компенсацию», — рассказала она «Зеркалу».

С февраля 2024 года Козловская возобновила карьеру, продолжив выступать за тот же «Лучник». В прошлом году она участвовала в турнире в Словении. В олимпийскую сборную девушка не попала: по ее словам, ее не допустили к отбору в команду.

С польским паспортом уже несколько лет выступают легкоатлетки Кристина Тимановская и Марина Жодик. Яхтсменка Анастасия Валькевич находится в процессе получения документа на основании репатриации — бабушка спортсменки была полькой по национальности.

Маргарита Качанова — еще одна белоруска, которая строит спортивную карьеру в Польше. 26-летняя уроженка Гродно специализируется в беге на 400 и 800 метров. В Польше девушка живет с 2017 года.

После переезда в соседнюю страну она начала выступать на внутренних турнирах, представляя клуб AZS AWF Краков. Весной 2021 года Качанова получила польское гражданство и отказалась от белорусского. Девушка участвует во внутренних и международных соревнованиях, представляя Польшу.

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