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ВОЗ назвала регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя в мире

  • 3.02.2025, 19:50
ВОЗ назвала регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя в мире

Уровень потребления в этом регионе не меняется на протяжении более 10 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Европейский Союз (ЕС) является субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, который практически не меняется на протяжении более 10 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении говорится, что в настоящее время ЕС в целом не движется по пути сокращения потребления алкоголя. Однако самым успешным примером, который демонстрирует снижение потребления алкоголя, ВОЗ называет модель управления продажей алкоголя в северных странах Европы, где существуют государственные монополии на продажу алкогольных напитков. Эти монополии действуют в Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и на Фарерских островах.

В отличие от моделей продаж алкоголя с целью получения прибыли, нордическая система ограничивает доступность алкоголя и минимизирует коммерческое влияние, запрещая продажу крепких напитков в магазинах и у частных ретейлеров. Государственные монополии, такие как ATVR в Исландии, Systembolaget в Швеции, Alko в Финляндии, Rusdrekkasøla Landsins на Фарерских островах и Vinmonopolet в Норвегии действуют с приоритетом на защиту общественного здоровья, а не на получение прибыли.

В этих регионах действуют ограничения на количество торговых точек, часы работы и дни продаж, а также строгий контроль за возрастом покупателей и отсутствие рекламы и скидок, отмечает ВОЗ. В результате, страны с государственными монополиями имеют более низкий уровень потребления алкоголя на душу населения и меньшее количество заболеваний и травм, связанных с алкоголем, по сравнению со средними показателями по ЕС.

«Этот ориентированный на общественное здоровье подход в управлении розничной продажей алкоголя в нордических странах является отличным примером работающей алкогольной политики», — прокомментировала региональный советник европейского бюро ВОЗ по вопросам алкоголя, незаконных препаратов и здравоохранения в тюрьмах Карина Феррейра-Боржес. Страны с государственными монополиями имеют более низкое потребление алкоголя на душу населения по сравнению со средним показателем по ЕС и, как правило, имеют более низкие показатели вреда, связанного с алкоголем, который включает заболевания печени, рак, сердечно-сосудистые заболевания, травмы и утопления».

В 2023 году ВОЗ заявила, что безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует. По ее информации, имеющиеся в настоящее время научные данные не доказывают наличие некоего порога, на котором канцерогенные свойства алкоголя «включаются» и начинают проявляться в организме человека. Более того, научные исследования, которые могли бы продемонстрировать потенциальный полезный эффект от употребления алкоголя, отсутствуют.

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