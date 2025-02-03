В Беларуси появится новый музей 1 3.02.2025, 19:54

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Он понравится школьникам.

«БКМ Холдинг» планирует открыть музей истории производства пассажирского электротранспорта, пишет БелТА.

По словам генерального директора предприятия Тараса Мурога, здесь активно развивается промышленный туризм.

Так, в прошлом году состоялись 32 организованные экскурсии.

«Разработали концепцию музея. В экспозиции хотели бы отразить основные вехи истории «БКМ Холдинга», представить награды, рассказать о ветеранах, которые внесли большой вклад в становление предприятия, о том, как изменился облик общественного транспорта», – сообщил он.

В 2025 году проект не стартует, ведь для его подготовки требуется немалое финансирование.

Экскурсии на производство особенно нравятся школьникам, считает Тарас Мурог. На предприятии рассчитывают, что молодые люди после посещения захотят стать частью команды.

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