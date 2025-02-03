закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина завалила Европу рапсом

6
  • 3.02.2025, 19:57
  • 4,608
Украина завалила Европу рапсом

Конкуренты даже не просматриваются.

Украина в 2024—2025 маркетинговом году (июль-июнь) остается главным поставщиком рапса в Европейский Союз.

Страны ЕС за этот период экспортировали 3,4 млн тонн семян рапса, что на 5% больше, чем за 2023−2024 МГ, сообщает АПК-Информ.

«С объемом 2,2 млн тонн и долей импорта 63% Украина остается важнейшей страной происхождения, как и в предыдущие годы. Это немного превышает прошлогодний объем в 2,1 млн тонн», — сказано в сообщении.

Вместе с тем во второй половине сезона ожидается вторая волна импорта масличной культуры из Австралии, которая к середине января уже поставила на рынок ЕС 875 тыс. тонн рапса, примерно на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

С долей почти 26% Австралия является вторым по значимости поставщиком рапса в ЕС, за ней следует Канада — 144 тыс. тонн.

При этом объем отгрузок из Канады увеличился более чем втрое по сравнению с предыдущим годом, хотя и остался на достаточно низком уровне. Это обусловлено тем, что в Канаде преимущественно выращивают ГМ-сорта рапса, тогда как в ЕС действуют ограничения на использование произведенного из них масла. Поэтому канадский импорт в основном предназначен для производства биотоплива.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов