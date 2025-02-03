Украина завалила Европу рапсом 6 3.02.2025, 19:57

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Украина в 2024—2025 маркетинговом году (июль-июнь) остается главным поставщиком рапса в Европейский Союз.

Страны ЕС за этот период экспортировали 3,4 млн тонн семян рапса, что на 5% больше, чем за 2023−2024 МГ, сообщает АПК-Информ.

«С объемом 2,2 млн тонн и долей импорта 63% Украина остается важнейшей страной происхождения, как и в предыдущие годы. Это немного превышает прошлогодний объем в 2,1 млн тонн», — сказано в сообщении.

Вместе с тем во второй половине сезона ожидается вторая волна импорта масличной культуры из Австралии, которая к середине января уже поставила на рынок ЕС 875 тыс. тонн рапса, примерно на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

С долей почти 26% Австралия является вторым по значимости поставщиком рапса в ЕС, за ней следует Канада — 144 тыс. тонн.

При этом объем отгрузок из Канады увеличился более чем втрое по сравнению с предыдущим годом, хотя и остался на достаточно низком уровне. Это обусловлено тем, что в Канаде преимущественно выращивают ГМ-сорта рапса, тогда как в ЕС действуют ограничения на использование произведенного из них масла. Поэтому канадский импорт в основном предназначен для производства биотоплива.

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