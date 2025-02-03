Комитет ОПЕК+ не стал расширять добычу нефти 5 3.02.2025, 20:06

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Ранее президент США призвал картель снизить цены на «черное золото».

Члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ подтвердили свою приверженность договоренностям по сокращению добычи нефти, достигнутым 5 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

В пресс-службе отметили, что, по мнению членов комитета, дополнительные добровольные корректировки добычи обеспечили стабильность нефтяного рынка.

«Комитет приветствовал улучшение показателей соответствия требованиям в Республиках Казахстан и Ирак», — добавили в ОПЕК.

Там также заявили, что комитет продолжит следить за соблюдением достигнутых в декабре договоренностей. Следующее его заседание состоится 5 апреля.

Выступая на форуме в Давосе 23 января президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть. Он заявил тогда, что снижение цен может способствовать завершению войны РФ в Украине.

Обновленную нефтяную сделку заключили в конце 2023 года, изначально она была рассчитана до конца 2024 года. Тогда участники ОПЕК+ объявили о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на первый квартал 2024 года в размере 2,2 млн барр. в сутки.

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