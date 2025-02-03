«Весь класс написал мне письма» 6 3.02.2025, 20:13

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Виктория Азаренко встретилась с детьми из класса своего сына Лео, вдохновив их историей успеха.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с детьми из класса своего 8-летнего сына Лео, вдохновив их историей успеха.

Виктория много лет живет в США, а в 2016 году у нее родился сын Лео, которому недавно исполнилось 8 лет.

Виктория Азаренко рассказала в социальных сетях, что приглашение в школу сына для нее было честью. Были рады пообщаться и получить автографы звезды тенниса и одноклассники Лео, пишет КП.

- На следующий день он принес мне папку с рисунками. Весь класс написал мне письма, и я хотела поделиться ими. Они глубоко меня тронули. Я прочту некоторые из них, - сказала Виктория.

«Ты очень вдохновляешь. Я действительно теперь никогда не сдамся благодаря тебе», - прочитала теннисистка одно из посланий.

Дети благодарили Викторию за то, что она мотивирует их развиваться.

«Дорогая Виктория, спасибо за полезные слова. Ты отличный пример для подражания. Надеюсь, скоро снова увидимся. Желаю тебе всего самого наилучшего».

Виктория показала детям свои олимпийские медали, что их особо взволновало.

«Спасибо, что позволили нам прикоснуться к золотой и бронзовой медалям», - написали ей.

Виктория рассказала детям, что добилась побед, начиная с самых низов.

«Ты самый крутой человек, которого я когда-либо встречала, - читает очередное письмо Виктория. - Такой путь от ударов мячом об стену до участия в турнирах… Мечтать нужно по-крупному, и это обязательно сбудется. Ты потрясающая. Ты вдохновила меня больше играть в теннис».

Дети не просто прислали Виктории письма, они сопроводили их рисунками. Причем, на одном из рисунков, кроме прочих деталей, был арбуз.

«Не знаю, в курсе ли Зои, что я люблю арбуз?! Может быть, она слышала об этом или это Лео ей рассказал», - с улыбкой отметила Виктория.

Написал вместе с одноклассниками маме и Лео:

«Надеюсь, я смогу быть таким, как ты, но только в другом виде спорта».

Лео увлекается футболом и хоккеем.

«Ты кумир моей мамы. Когда тебя показывают по телевизору, то мама кричит: «Это Виктория!». Ты вдохновляешь нас мечтать о большем. Ты очень трудолюбивая и показываешь нам, что никогда не нужно сдаваться, что всего можно добиться», - зачитала Азаренко новое письмо.

А вот вывод от другого школьника:

«Твоя карьера заставила меня думать: что бы ни случилось, будет второй шанс. Все возможно, если будешь верить».

Виктория была вдохновленная этими посланиями:

«Я благодарю вас, ребята, за это. Вы даже не представляете, как много это значит для меня. Я сохраню ваши письма. И обязательно вспомню о них, когда буду играть в следующий раз».

Напомним, что Виктория Азаренко была первой ракеткой мира, выиграла два турнира «Большого шлема» в Австралии и десятки других турниров. На Олимпиаде в Лондоне-2012 она выиграла золотую медаль в миксте с Максимом Мирным, а в одиночном разряде завоевала бронзу.

Сейчас 35-летняя Азаренко продолжает выступления, занимая 30-е место в рейтинге.

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