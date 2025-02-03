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ВСУ уничтожили 6 БМП, танк, ликвидировали вражескую пехоту и позиции в Курской области

  • 3.02.2025, 20:16
ВСУ уничтожили 6 БМП, танк, ликвидировали вражескую пехоту и позиции в Курской области

Видео.

Воины 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко в Курской области уничтожили 6 БМП, танк. Также бойцы ликвидировали вражескую пехоту и атаковали российские позиции.

Видеозапись успешной работы воинов опубликована в телеграм-канале «Оперативный ВСУ».

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