ВСУ уничтожили 6 БМП, танк, ликвидировали вражескую пехоту и позиции в Курской области
3.02.2025, 20:16
Видео.
Воины 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригады имени Константина Пестушко в Курской области уничтожили 6 БМП, танк. Также бойцы ликвидировали вражескую пехоту и атаковали российские позиции.
Видеозапись успешной работы воинов опубликована в телеграм-канале «Оперативный ВСУ».
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