Белорусы несут к судебным экспертам камни из почек 4 3.02.2025, 20:19

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Зачем?

Белорусы, страдающие мочекаменной болезнью, обращаются к судебным экспертам, чтобы определения химический состав камней, вышедших из почек, мочеточника или мочевого пузыря, рассказали в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Подобная экспертиза в ГКСЭ по Гродненской области проводится уже несколько лет.

«Чаще всего граждане узнают о такой возможности во время стационарного лечения в учреждении здравоохранения. <…> Информация о химическом составе камня позволит врачу-урологу уточнить причину его появления, помочь в назначении наиболее эффективного лечения, скорректировать рацион питания пациента в профилактических целях», — сообщили в ГКСЭ.

На экспертизу предоставляются почечные камни, камни мочеточника и мочевого пузыря, «вышедшие естественным путем или удаленные хирургически».

«Срок давности хранения камня значения не имеет», — уточнили в ГКСЭ.

Для проведения экспертизы граждане могут обратиться как лично (для заключения договора при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и объект исследования), так и дистанционно.

Срок проведения исследования — до 30 рабочих дней. По окончанию экспертизы заказчику выдается заключение.

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