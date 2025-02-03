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Легендарный футболист «Баварии» продлил контракт с клубом в 38 лет

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  • 3.02.2025, 20:47
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Легендарный футболист «Баварии» продлил контракт с клубом в 38 лет
Мануэль Нойер

Он защищает ворота мюнхенской команды.

Капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подписал новый контракт и продолжит выступать за команду.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

38-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне ветеран провел за «Баварию» во всех турнирах 26 матчей, в которых пропустил 23 гола, а 14 раз сохранил свои ворота на замке.

Следующий сезон станет уже 15-м для Нойера в составе мюнхенцев после трансфера из «Шальке» в 2011-м году. С тех пор он помог «Баварии» 11 раз выиграть Бундеслигу, дважды победить в Лиге чемпионов, а также завоевать множество других трофеев.

В августе прошлого года стало известно о решении Нойера завершить карьеру в национальной сборной Германии, за которую он провел 124 матча.

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